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330 personel alınacak

İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğü, 217 firmaya 330 personel alımı yapılacağını duyurdu

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İŞKUR Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kocaeli'de istihdam edilmek üzere toplam 330 personel aranıyor. Toplamda 217 firma, 330 personeli istihdam etmek için İŞKUR'a başvurdu. İşte personel arayan kurumlar, işin nitelikleri ve irtibat numaraları:

İşte açık iş ilanları;
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