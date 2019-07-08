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İhracatımızı otomotiv ve kimya sürüklüyor

Kocaeli’nin haziran ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 gerileyerek 1 milyar seviyesinde gerçekleşti. İlimizin en fazla ihracat yaptığı sektörler ise yine otomotiv ve kimyevi maddeler oldu

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanlığı ile birlikte haziran ayı geçici dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında ihracat, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14.9 azalarak 11 milyar 597 milyon dolar oldu. Özel Ticaret Sistemi'ne (ÖTS) göre ise ihracat, yüzde 14.2 azalışla 11 milyar 89 milyon dolar oldu.

HAZİRANDA DÜŞÜŞ VAR

Açıklanan TİM verilerine göre Kocaeli’nin geride kalan haziran ayındaki toplam ihracatı ise 1 milyar 37 milyon 186 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. Kocaeli’nin elde ettiği bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.18 oranında gerileme anlamına geliyor. Ayrıca 2019 yılı mayıs ayına göre yaşanan düşüş ise yüzde 16.08 olarak kayıtlara geçti.

 İSTANBUL’DAN SONRA İKİNCİYİZ

Yıllık ihracat verilerine göre ise geride kalan altı aylık dönemde Kocaeli’nin toplam ihracat rakamı 7 milyar 675 milyon 976 bin dolar olarak açıklandı. İlimizin elde ettiği bu dış satış miktarı, 2018 yılının ocak-haziran dönemine göre yüzde 9.69 oranında artış gerçekleşti. 2018’in ilk altı aylık döneminde ilimizin elde ettiği ihracat miktarı 6 milyar 997 milyon 864 bin dolar seviyesindeydi. Kocaeli toplam ihracat miktarında İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer aldı.

 OTOMOTİV İLK SIRADA

İlimizin en çok ihracat yaptığı sektörler sıralamasında otomotiv sektörü ilk sırada yer aldı. Haziran ayında 500 milyon doların üzerinde bir satışın yapıldığı otomotivde altı aylık dönemde ise 3 milyar 382 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Bu sektörü yıllık ihracatta 2 milyar 430 milyon dolar ile kimyevi maddeler, 392 milyon 993 bin dolar ile çelik ve 390 milyon 307 bin dolar ile de demir ve demir dışı metaller sektörleri izledi.

KOCAELİ AYLIK İHRACAT RAKAMLARI

OCAK             1.312.016,20

ŞUBAT           1.316.752,74

MART            1.377.260,25

NİSAN           1.396.816,26

MAYIS           1.235.945,21

HAZİRAN     1.037.186,10

TOPLAM       7.675.976,74

 

 

Bugün 14:47 TSİ - Ekonomi

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