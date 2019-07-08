Assan Hanil CFO’su İbrahim Barlık oldu

Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurulan ve otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil’de CFO’luk görevine İbrahim Barlık geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan İbrahim Barlık, 18 yılı aşkın profesyonel kariyeri boyunca Toyota Türkiye’de önemli görevlerde bulundu.

ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Barlık, burada sırasıyla; muhasebe departmanında yatırımlardan sorumlu uzman, genel muhasebe bölümünde kıdemli uzman, bütçe ve raporlama bölümünde kıdemli uzman, vergi ve hazine bölümünde şef, iç kontrol ve uyum grubunda müdür, kurumsal strateji ve iş planlama grubunda müdür olarak görev aldı ve birçok global projede de çalıştı.

AYNI ZAMANDA MÜŞAVİR

Kariyeri süresince pek çok başarılı çalışmaya imza atan İbrahim Barlık, 2 Temmuz itibariyle Assan Hanil CFO’su olarak göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilen ve SMMM belgesi sahibi olan Barlık, evli ve 2 çocuk babasıdır.