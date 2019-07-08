Yıldız Kuru Temizleme açıldı

Derince’de yeni bir işletme daha hizmete girdi. Yıldız Kuru Temizleme’nin açılışı önceki gün gerçekleşti. Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 56 adresinde hizmet verecek olan Yıldız Kuru Temizleme’nin açılışına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile çevre esnafı yoğun ilgi gösterdi. Onur Tekçe’nin sahibi olduğu işletmenin açılışını yapan Başkan Aygün, Yıldız Kuru Temizleme’nin iş yeri sahiplerine ve Derince’ye hayırlar getirmesini temenni etti.