Derince’de yeni bir işletme daha hizmete girdi. Yıldız Kuru Temizleme’nin açılışı önceki gün gerçekleşti. Derince Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 56 adresinde hizmet verecek olan Yıldız Kuru Temizleme’nin açılışına Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ile çevre esnafı yoğun ilgi gösterdi. Onur Tekçe’nin sahibi olduğu işletmenin açılışını yapan Başkan Aygün, Yıldız Kuru Temizleme’nin iş yeri sahiplerine ve Derince’ye hayırlar getirmesini temenni etti.
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Yıldız Kuru Temizleme açıldı
Derince Dumlupınar Mahallesi’nde hizmet verecek olan Onur Tekçe’ye ait Yıldız Kuru Temizleme’nin açılışı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katıldığı törenle yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz