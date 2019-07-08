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Kurşunlardan son anda kurtuldu

Körfez'de kimliği belirsiz bir sürücü, yol verme meselesi yüzünden trafikte tartıştığı 21 yaşındaki gence defalarca ateş etti. Yol kenarındaki bir otomobilin arkasına saklanan genç, canını zor kurtardı
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Olay,  Körfez  Mimar Sinan Mahallesi Menderes Cadesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Umut Sadun idaresindeki 51 HV 586 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, ters yönde ilerleyen plakası öğrenilemeyen bir aracın kimliği belirsiz sürücüsü ile yol verme sebebi ile tartışmaya başlattı. Umut Sadun şahsa ters yönde ilerlediğini anlatmaya çalışırken, şahıs bir anda gence küfür etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında şahıs Sadun’a yumruk attı. Sadun kendini savunmaya çalışırken şahıs bir anda cebindeki tabancayı çıkartarak gence doğrulttu. Sadun panikle koşarak, cadde kenarında park halinde olan bir otomobilin arkasına saklandı. Gencin arkasından ateş eden şahsın tabancasından çıkan kurşunlar ise otomobilin tekerine ve tavanına isabet etti. 

Saldırgan şahıs kayıplara karıştı 

Olayı gören çevredeki vatandaşlar gencin yardımına koşarken, saldırgan aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipleri caddede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Sadun, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler, çevredeki tanıkların da ifadelerinden yola çıkarak, saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı. 

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Yorumlar

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Erol - ÜLKENİN GELDİĞİ DURUM BU. ŞEHİR MERKEZİNDE ÇEKİNMEDEN YOL KESLİPİ İNSANLARA ATEŞ EDİLİP ORTADAN YOK OLUYORLAR. BAKLAVACI KARDEŞLER HEM EMNİYET ŞERİDİNDEN GİDİYOR HEMDE DÜZGÜN GİDENİN ARACINI PARÇALIYORLAR VE BUNLARA EMİN OLUN HİÇ BİR ŞEY OLMUYOR OLMAYACAKTA

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 15:41

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