Hoş geldin Kral!

Gölcükspor’un yeni teknik direktörü Taner Gülleri bugün öğlen saatlerinde Başkan Hüseyin Çardak ile Çardak’ın ofisinde bir araya geldi. Kocaelispor’da oynadığı futbolla taraftarın “Kral” olarak adlandırdığı genç teknik adamı sadece Kocaeli Gazetesi’nden Ahmet Akay karşıladı. Taner Gülleri bugün saat 14.00’te Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde resmi sözleşmeye imza atacak.

ÇOK MUTLU GÖRÜNÜYORDU

Kocaelispor’daSüper Lig ve 1. Lig dönemlerinde oynadığı futbol ve attığı gollerle mest eden, taraftarın “Kral” olarak adlandırdığı Taner Gülleri, geçtiğimiz gün Gölcükspor ile anlaşmıştı. Genç teknik adam dün öğlen saatlerinde Gölcük’e geldi ve çiçeği burnunda başkan Hüseyin Çardak ile buluştu. Futbol Şube Sorumlusu Murat Türengül ve Sportif Direktör Ömer Faruk Uzuner’in de yer aldığı buluşmada Taner Gülleri’yi sadece Kocaeli Gazetesi karşılarken, genç teknik adamın mutluluğu yüzünden belli oluyordu.

GÖLCÜK’E YUSUF UZUNER GETİRDİ

Bozcaada’da tatilini tamamlayan Taner Gülleri’yi ve yardımcılarından Doğan Baykuş’u öğlen saatlerinde Yusuf Uzuner Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Gölcük’e getirdi. Önce Başkan Hüseyin Çardak’ın ofisinde bir araya gelen Gülleri ardından muhtemel kamp alanı, Eriklitepe’yi, İhsaniye Stadı’nı, Şirinköy Stadı’nı ve Kavaklı Tesisleri’ni gezdi.Morali hayli iyi görülen ve Değirmendere Yalı Evleri’ne yerleşen, Taner Gülleri’ye Doğan Baykuş ile birlikte Deniz Şahin yardımcılık yapacak. Kaleci antrenörlüğü konusunda bir kesinlik olmazken, kaleci antrenörünün Kılıçarslan Kopuz olabileceği öğrenildi.

Ahmet AKAY – Özel haber