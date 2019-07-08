MERT Karamürsel’in ALTIN çocuğu!

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Küçük Orta Büyük Boyda şampiyon olan Mert Altın’ın hikayesi ibret olacak türden. Küçük yaşlarda güreşe başlayan ancak 10 ay önce ata sporunu bırakan genç pehlivana birisi “Bırakamazsın” dedi. O kişi dualı çayırların Karamürsel’deki büyük ustalarından, “Koca Yusuf” Ekrem Yavuz’du.
HERŞEY KIRKPINAR İÇİN
Yavuz, Mert’teki yeteneğin farkındaydı ve 20 yaşındaki pehlivana “Bırakamazsın çünkü sen şampiyon olacaksın” dedi ve 10 ay önce sporcuyu güreşe döndürdü. Mert bu 10 aylık zamanda günde iki antrenman yaptı, çok acılar çekti, et ağrılarılarıdan uyuyamadı. O da Ekrem Usta’da biliyordu çünkü her şey Kırkpınar içindi.
BEN KARAMÜRSELLİYİM DEDİ, BİR YERE GİTMEDİ
Mert Altın kısa bir süre önce Antalya Kumluca güreşlerinde üçüncü oldu ve üst grubu kaçırdı. Çok üzüldü ama pes etmedi. Ondaki ışığı görenler Mert’in başına üşüştüler, Mert’i dolgun maaşlarla transfer etmek istediler. Ama o “Ben Karamürselliyim. Buradan bir yere gitmeyeceğim. Usta’m Ekrem Yavuz’u bırakmayacağım” dedi.
İZMİT BELEDİYESPORLU ALPASLAN’I YENDİ
Kırkpınar geldi çattı. Hava sıcaktı ama Mert, sarı sıcaklarda yaptığı antrenmanların karşılığını Edirne’de aldı ve Küçük Orta Büyük Boy finalinde İzmit Belediyespor’dan, Muğla Milaslı Alpaslan Güçlü’yü mağlup ederek Kırkpınar şampiyonu oldu. Bu başarıda tabii ki Mert’in azmi ön planda ama asıl hakkının verilmesi gereken kişi Ekrem Yavuz’dan başkası değildi.
DEPOYU MİNİ SPOR SALONU YAPTILAR
“Koca Yusuf” Ekrem Yavuz, kendisine ait olan bağdaki depoyu mini bir spor salonu haline getirdi ve Mert ile burada bire bir antrenman yaptı. Dondurucu soğuklarda da burada çalışan Mert daha yolun başında. Kısacası Karamürsel’in ALTIN çocuğu için maraton şimdi başlıyor. Aynı ciddiyet ve sabırla yoluna devam ederse Karamürsel, Mert ile daha çok altın madalya sahibi olacaktır.
ÜNİVERSİTELİ OLUYOR
Kırkpınar’da derece elde eden üniversite çağındaki sporcular için Trakya Üniversitesi’nin çok güzel bir hizmeti var. Mert Altın bundan faydalanacak ve eğitim hayatına üniversitede devam edecek. Mert’in bu azmi tüm genç pehlivanlara örnek olmalı. Hiç yardım almadan sadece kendi imkan ve çabaları ile Mert’i çalıştıran Ekrem Yavuz Usta’nın mücadelesine herkes hürmet göstermeli, saygı duymalı.
KIRKPINAR KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY SIRALAMA
1.Mert Altın / Karamürsel
2.Alpaslan Güçlü / İzmit Belediye – Muğla
3.Yusuf Kaflı / Edirne
3.Yusuf Yıldırım / Antalya
- KIRKPINAR SONUÇLARI
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK
1- Mert Altın / Karamürsel
2- Alpaslan Güçlü / İzmit Belediye - Muğla
3- Yusuf Kaflı / Edirne
3- Yusuf Yıldırım / Antalya
MİNİK-1
1- Mehmet Arda Tanır / Muğla
2- Caner Arslan / Tekirdağ
3- Selahattin Can / Balıkesir
3- Arda Kaan Karamıklı / Antalya
MİNİK-2
1- Güven Can Türkoğlu /Yalova
2- Necip Bülbül /Balıkesir
3-VelihanArs /Antalya
3- Emirhan Giral / İstanbul
TEŞVİK-1
1- Ferhat Yiğit / Çorum
2- Osman Nuri Çıldan / Muğla
3- Sefa Yıldırım / Tokat
3- Mehmet Zafer Seçim Antalya
TEŞVİK-2
1- Yusuf Kırat / Amasya
2- Muhammet Güngörmüş / Balıkesir
3- Melih Türker / Balıkesir
3- Yusuf Can Akdaş / Balıkesir
TOZKOPARAN
1- Muhammet Biçen / Antalya
2- Mustafa Şahin / Rize
3- Ali Güleç / Antalya
3- Emre Boz / Antalya
AYAK
1- Ramazan Yıldız Çilenker / Antalya
2- Ozan Kıl / Muğla
3- Nevzat Kurugan / Samsun
3- Furkan Has / İstanbul
DESTE-1
1- Ömer Yasir Gökkaya / Antalya
2- Yıldıray Pala / İstanbul
3- Eren Kalkan / Antalya
3- Faruk Bafralı / Sinop
DESTE-2
1- Emre Ayyıldız / Edirne
2- Sefa Yılmaz / Zonguldak
3- Kemal Yılmazlar / Antalya
3- Erkan Taş / İstanbul
DESTE-3
1- Serdar Yıldırım / Sakarya
2- Efe Kölebaş / Ordu
3- Emirhan Topal / Ankara
3- Abdülhamit Ak / İstanbul
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK
1- Osman Kan /Antalya
2- Mustafa Kemal Kıyı / İstanbul
3- Orçun Kumaş / Bursa
3- Alihan Kocabıyık / Antalya
BÜYÜK ORTA
1- Ali İhsan Batmaz / Antalya
2- Okan Yavaş / Bursa
3- Yaşar Şan / Antalya
3- Serhat Elvan / Ordu
BAŞALTI
1- Özkan Yılmaz / Ankara
2- Yalçın Üncül / Bursa
3- Menderes Saltık / Manisa
3- Yıldıray Akın / Kocaeli
BAŞ
1- Ali Gürbüz / Antalya
2- Orhan Okulu / Antalya
3- Hamza Köseoğlu /Erzurum
3- Mehmet Yeşil Yeşil / Antalya
EN İYİ PEŞREV
1- Gürsel Umut / Edirne
2- Talat Atahan Özcan / Edirne
3- Serkan Makas / Edirne
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz