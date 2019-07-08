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Mert Ali Satır’dan iki Avrupa üçüncülüğü

Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli yüzücüsü Mert Ali Satır, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Rusya Kazan'da gerçekleşen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi başarı ile temsil etti.
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Yıldızlar Yüzme Kulübü’nün Milli yüzücüsü Mert Ali Satır, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Rusya Kazan'da gerçekleşen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi başarı ile temsil etti.

100 METRE SIRT ÜSTÜ TÜRKİYE REKORU GELDİ

Şampiyonanın 4.gününde havuza giren Mert Ali Satır,4x100karışık bayrak yarışı finalinde sırt yüzdü. Mert’in de yer aldığı Milli takımımız 3.52.35’lik derecesi ile bronz madalya kazandı. Şampiyonanın son gününde 4x100 Erkekler Bayrak yarışında Mert Ali Satır yine sırt yüzdü. Milli Takım'ımız 3:42.76 ile bir bronz madalya daha aldı. Mert Ali bireyselde ise 100 metre sırtüstü yarı finalinde 56.10 ile 12. oldu ancak bu derece Türkiye rekoru anlamına geldi. Kulübün başantrenörü Aykut Çelik, Mert’i ve Milli takımımızı elde ettikleri başarıdan ötürü kutladı.

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