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Saha Komiserleri haklı davalarını kazandı

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD), saha komiserlerinin de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda (Müsabaka görevlileri arasına alınarak Kamu görevlisi olarak) yer alması için yaptığı mücadeleyi kazandı.
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Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği (TFSKD), saha komiserlerinin de 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununda (Müsabaka görevlileri arasına alınarak Kamu görevlisi olarak) yer alması için yaptığı mücadeleyi kazandı.

 MAÇLAR ESNASINDA KAMU GÖREVLİSİ

Gençlik ve Spor eski bakanları Ak Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak,Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile bazı Ak Partili milletvekillerinin imzasını taşıyan “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair” kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.Kanuna göre; spor müsabakalarında saha komiserleri de kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

KİMLER ZİYARET EDİLDİ?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı

Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen

Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora

Bugün 18:00 TSİ - Spor

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