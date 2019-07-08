Atletizm Şampiyonası’nda 15 ülkeden 300’e yakın sporcu yarıştı. Murat Yalçınkaya 3000 metre su engelli kategorisinde 8.52.25 ile Balkan şampiyonu olurken, Bosna Hersek’ten Mrkanovic Belmin 9:05.50 ile ikinci ve İsrail’den Muchie Zemenu 9:08.40 ile üçüncü oldu. Murat Yalçınkaya bu sonuçla Avrupa Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. İslam Taşçı da 3000 metrede İsrailli rakibine çok az farkla geçildi ve ikinci oldu. İslam Taşçı daha önce Avrupa Gençler Şampiyonası barajını geçme başarısını göstermişti.
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Murat altın, İslam da gümüş madalya kazandı
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, Romanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 49. Balkan U-20 Atletizm Şampiyonası’nda bir altın ve bir gümüş madalya ile döndüler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz