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Kuruçeşmeli muhtarlar mahalle sorunlarını görüştü

Kuruçeşme bölgesindeki muhtarlar mahallerindeki sorunlar görüşmek amacıyla bir araya geldi. Muhtarlar, toplantıda görüşülen maddeleri de kamuoyu ile paylaştı.

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Kuruçeşme bölgesindeki muhtarlar bölgelerindeki sorunları bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yapmaya karar verdiler ve ilkini (Temmuz)yaptılar. İl toplantıya Toplantıya Kuruçeşme Fatih Mahallesi, Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi, Kuruçeşme Doğan Mahallesi Hatipköy Mahallesi, Akpınar Mahallesi, Yeni Mahalle,Şirintepe Mahallesi ,Doğan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi muhtarları katıldı. İşte muhtarların toplandığa ele aldığı konular; 
1-Kuruçeşme Karakolu bir süre önce kapatılmış baskılar sonucunda irtibat bürosu haline dönüşmüştü.Esas olarak tekrar faaliyete geçirilmesi , yer olarak sıkıntı varsa sayın valimiz SGK dan uygun bir yerin,TTK un uygun bir yerinin oda olmazsa Cumhuriyet Mahallesindeki KIZILAY a ait binanın devir edilmesini istediler.
2-Sağlık; SEKA Devlet Hastanenin kapatılması söylentileri olduğunu dile getiren muhtarlar bu söylentilerin doğru olması durumunda bu duruma tümüyle karşı olacaklarını ve her türlü mücadeleyi sergileyeceklerini söylüyorlar.
3-Cumhuriyet Mahallesinde daha önce var olan ve bundan sonraki 7 mahalle muhtarlarının ortak imzası ve mührü ile birlikte Millet vekillerimize ulaştırılan Kuruçeşme Tren istasyonunun tekrar faaliyete geçmesi,
4-Kuruçeşme denince akla gelen ilk sorunlardan biri otopark sorunu bu sorun her geçen gün katlanarak devam etmekte olduğunu bildirerek yetkililerden bu soruna bir çözüm bulunulmasını talep ettiler.
5-Arife günlerinde mezarlık ziretleri için yetkililerden mezarlıklara link servisi yapılmasını talep ettiler.
6-Bölgelerindeki sorunlardan bir diğeri ise yol güzergah düzenlemelerinde bazı noktalarda önemli eksiklerin olduğu dile getirildiler.Yenimahalle , Kuruçeşme D-100 çıkışı , okullar bölgelerinde trafik ve yol düzenlemesi,şirintepe mahallesi üst geçit altında yol düzenlenmesi,kuruçeşme doğan mahallesi barış caddesi başlangıcı ve kuruçeşme fatih mahallesi barış caddesi ve muammer aksoy caddesi yol düzenlemesi konuları ele alınması istendi.
7-SEDAŞ,Mahallelerdeki özellikle altında yetkili belediyemiz tarafından ağaç dikilmiş yerkerdeki elektrik tellerinin yerin altına ,hatta mümkünse bir proje dahilinde hepsinin yer altına alınması,
8-D-100 ve otoyol kenarındaki yerleşkelerde yaşayan vatandaşlarımızın oto gürültüsünden daha az rahatsız olması konusunda yettkililerimiz diğer yetkililerden talapte bulunması,
9-Öğrenci saysının yoğun olduğu bölgelerde bilgi evi ve gençlik merkezi kurulması,
10-Mahalle konağı ihtiyacı olan mahalle muhtarları kendi bölgelerine konak yapılmasını talep ettiler.
Kuruçeşme muhtarları düzenli olarak toplanıp bölge sorunları üzerinde konuşacaklarını dile getirdiler.
Özellikle çevrelerinin daha huzurlu,daha temiz yaşanabilir hale getirebilmek için bu toplantılarınının devan edeceğini bildirdiler..
Başlıklarla alakalı gerek siyasi gerekse bürokratik mercilerin çalışmalarını yakınen takip edeceklerini ve ilgililerin ilgi göstereceklerine inandıklarını dile getirdiler.
Bu süreçin gelişmelerini tekip edeceklerini bildirdiler.

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