AKP eski İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Volkan Bozkır partisinden istifa etti. Yaklaşık üç yıl önce göreve atanan Bozkır, o tarihten yaklaşık 1 yıl sonra kantin ihalelerine girmeye çalıştığı ve adının piyasada kötüye çıkmasından dolayı görevden alınmış ve bunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Bozkır, bugün de sosyal medya hesabından “istifa” açıklaması yaptı. Yaklaşık bir hafta önce “Evet her şey bitti söz sırası bize geldi hadi hayırlısı!” paylaşımını yapan Bozkır, bugünkü paylaşımında ise gerekçeleriyle birlikte istifa ettiğini duyurdu. İşte Volkan Bozkır’ın o açıklaması;

"MENFAATÇİLER VAR"

“Kurulduğu günden beri küçük yaşımızda başlayan sevdamızın, teşkilatın içinde olan menfaatçi çıkarcı insanların rantçıların temizlenmemesi teşkilata bi zerre zarar vermediğimiz halde bizleri suçlu gösteren, zenginleri yanına toplayıp kardeş deyip her yerde rant sağlayanlar oldukça AK Parti her gün kan kaybedecektir.

"REİS TEK BAŞINA MÜCADELE VERİYOR"

7 yıl boyunca her kademesinde verilen görevleri yerine getirip işimizi kaybetmemize rağmen teşkilatımıza zarar vermemek için hep uzak durarak yolumuza devam ettik. Bugün itibariyle AK Parti üyeliğimden istifa etmiş bulunmaktayım rabbim tek başına mücadele veren reisimize hep yardımcı olsun...”