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Muammer Dereli Fen Lisesi'nden önemli başarı

Sıfır Atık projesiyle entegre yürütülen Yeşil Kampüs Lise 2023 projesinin bir aşaması olan "Organik Atıklardan Kompozit Gübre Üretimi" Türkiye'deki tüm okullara örnek oluyor.
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Muammer Dereli Fen Lisesi'nin proje okulu olarak yürüttüğü iki projeden biri olan ‘Yeşil Kampüs Lise 2023’ projesinin önemli bir aşaması olan yeşil kampüs ve sıfır atık projesi entegrasyonu ile okuldaki organik atıklar kompozit gübreye dönüştürülüyor.  Okuldaki hiçbir atık zayi edilmeyerek bina içinde oluşan tüm organik atıklar ile dökülen yaprak, kesilen çim, kırılan dallarda kompozit gübreye dönüştürülerek değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Sıfır Atık çalışmalarını yürüten daire başkanlığından gelen  MEB ISGB Genel Koordinatörü Özkan AVCI ve MEB Sıfır Atık Proje Yetkilisi Fatih KINACI'nin bulunduğu heyet, Muammer Dereli Fen Lisesi’ne gelerek projedeki öğrencilerin uygulamalı anlatımı ile projeyi yerinde incelediler. Heyet, Fen Lisesi düzeyinde yapılan böyle bir etkinliğin bu konuda yapılmış en özgün projelerden biri olduğunu ifade ederek Türkiye’deki tüm okullar için bu projenin örnek proje olduğunu ve Bakanlığın, Muammer Dereli Fen Lisesi’nin bu projesini bu alanda yapılmış tek çalışma olduğundan çok önemsediğini belirterek sıfır atık ile ilgilenen Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de bu projenin ülkemizde yaygınlaştırılması için çalışma başlattığını bildirildi. 

 

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