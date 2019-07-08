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Bilal Erdoğan Okçuluk Vakfı hakkında açıklama yaptı

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
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kçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, vakıf ile ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Bilal Erdoğan, "3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı"na katıldı.

Okmeydanı'nda bulunan Okçular Vakfı'nda düzenlenen toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, "Türkiye'de az çok okçuluğu bilen kime sorarsanız, bu tarihi tekkenin okçuluk için ne kadar önemli olduğunu size muhakkak söyleyeceklerdir. Okçular Vakfı, geçtiğimiz 6 yılda Türkiye'de okçuluğun ciddi bir sıçrama yapmasına vesile oldu. Biz bütün başarının kaynağıyız iddiasında elbette değiliz. Ama okçuluğa ilgi çekmekte, daha çok insanın okçuluğa yönlenmesini sağlamakta, okçuluğun bir takım sistemsel sorunlarını çözmede öncülük ettiğimizi söylemeliyiz. Okçular vakfımızın sporcuları, yurt içi, yurt dışında müsabakalara katılmaya devam ediyorlar. Türkiye'de sadece okçuluk alanında değil, diğer spor dallarına örnek olacak bir yapılanmayı Okçular Vakfı kurmuştur" diye konuştu. 

"DOĞRU BİLDİĞİMİZ İŞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bilal Erdoğan, "Maalesef işin içinde ben olduğum için muhtemelen bu işlere sağduyu ile selim bir akılla yaklaşmadan önyargıyla insanların bir takım ithamlarda bulunduğunu, iftira attığını biliyoruz. Ama biz burada doğru bildiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Erdoğan, "Okçular Vakfı kurulduğundan buyana Türkiye'de okçuluk lisanslı sporcu ve kulüp olarak 4 katına büyüdüyse, uluslararası müsabakalarda madalya sayımız 5 katına kadar büyüdüyse, bunda muhakkak bizim katkımız oldu. Bunu da sürdürmeye devam edeceğiz. İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'nin okçulukta madalyayla buluşması olacak" ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan, "Çanakkale nasıl son 15 yılda Türkiye'nin yapı taşlarından bir tanesi olarak hak ettiği karşılığı toplumda bulduysa, Malazgirt'inde bu şekilde hak ettiği yeri bulması için Okçular Vakfı olarak biz mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

"BAŞKA YERE TAŞINMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin Okçuluk Vakfı'nın taşınacağı veya kapanacağı yönündeki sorusuna Bilal Erdoğan, "Yok öyle bir şey arkadaşlar. Buradayız işte" yanıtını verdi. Bunun üzerine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da, "Birileri buradan taşınmamızı istiyor olabilirler. Birilerini rahatsız ettiğimizin farkındayız. Okçular Vakfı 566 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han tarafından temelleri atılan ve ilelebet inşallah burada var olacak bir vakıftır. Başka bir yere taşınmamız söz konusu değildir" diye konuştu. Açıklamanın ardından Bilal Erdoğan, '3. Malazgirt Anadolu'nun Fethi 1071 Anma Programı İstişare Toplantısı'na katıldı.

KAYNAK: ODA TV 

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Yorumlar

(2)
02

Ersoy Kandemir - Söylemlerinizle reelde gittiğiniz yolun aynı olmadığını düşünüyorum sanırım navigasyon cihazınız bozuk!

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 18:24
01

Kemanci - Bize çokta lâzımdı ya.Savaş çıkabilir,okçularımızın hazır olması lâzım,değilmi.?.Dikkatleri başka yerlere çekmeyin.Ahmak olanlar için farketmiyor.Milletin hepside ahmak değil kur bir vakıf götür malları zohniyeti son bulmalı artık yeter.İnsanladan aç gezenler,.Çelik çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamıyanlar var.Kirasını ödeyemeyen,elektirik gaz parasını ödeyemeye vs.

Yanıtla . 5Beğen 08 Temmuz 17:51

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