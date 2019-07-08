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Ravza Cihan görevden alındı

Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı yaptığı sırada, babasının İl Müftüsü olarak atanması nedeniyle gündem haline gelen Ravza Cihan görevden alındı
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Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevini yürütürken babası Sinan Cihan'ın, Manisa İl Müftülüğü'nden Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanması sonucu tartışmaların odağı haline gelen Ravza Cihan, babasının bugün görev başı yapmasından sonra makamından alındı. 

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