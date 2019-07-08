Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevini yürütürken babası Sinan Cihan'ın, Manisa İl Müftülüğü'nden Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanması sonucu tartışmaların odağı haline gelen Ravza Cihan, babasının bugün görev başı yapmasından sonra makamından alındı.
Bugün 20:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 20:11 TSİ
Ravza Cihan görevden alındı
Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı yaptığı sırada, babasının İl Müftüsü olarak atanması nedeniyle gündem haline gelen Ravza Cihan görevden alındı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz