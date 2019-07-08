İsmet Çiğit omzunu kırdı

Ali Gündoğdu'nun kanser ile mücadele eden yeğeni Onur Gündoğdu'nun hastalığa yenik düşmesinden dolayı vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu. Gündoğdu'ya son görevini yapmak için saf tutan isimler arasında gazeteci İsmet Çigit de vardı, Ciğit'in cenaze sırasında dengesi kaybetmesi nedeniyle düştüğü ve omzunu kırdığı öğrenildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çiğit'in tedavisine devam edildiği belirtildi.