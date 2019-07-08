Ali Gündoğdu'nun kanser ile mücadele eden yeğeni Onur Gündoğdu'nun hastalığa yenik düşmesinden dolayı vefat etmesi, ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu. Gündoğdu'ya son görevini yapmak için saf tutan isimler arasında gazeteci İsmet Çigit de vardı, Ciğit'in cenaze sırasında dengesi kaybetmesi nedeniyle düştüğü ve omzunu kırdığı öğrenildi. Hemen hastaneye kaldırılan Çiğit'in tedavisine devam edildiği belirtildi.
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İsmet Çiğit omzunu kırdı
Bugün Ali Gündoğdu'nun yeğeninin cenazesinde düşerek omzunu kırdığı öğrenilen İsmet Çiğit'in hastanede tedavisinin devam ettiği kaydedildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz