Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 23:02 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:20 TSİ

Kartepe'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kartepe'de akşam üzeri meydana geldiği öğrenilen kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Edilen bilgilere göre, Mustafa Kubat idaresindeki araç, Saklı Vadi mevkiisinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle ağaçlık alana devrildi. Kazanın etkisi ile araçta sıkışan Firuze Kaval, Fulay Bayra, Maviye Kubat ve Hesna Yilmaz, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra tedavisine hastanede devam edilen Firuze Kaval, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kaval'ın vefatı sevenleri ve ailesini yasa boğdu. 

Bugün 23:02 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kurşunlardan son anda kurtuldu mask
Kurşunlardan son anda kurtuldu
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Arkadaşlarıyla otururken pompalı tüfekle vuruldu mask
Arkadaşlarıyla otururken pompalı tüfekle vuruldu
Karaca ardından mektup bıraktı: "Çocuklarıma iyi bak" mask
Karaca ardından mektup bıraktı: "Çocuklarıma iyi bak"
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu

GALERİ

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL