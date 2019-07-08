Kartepe'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edilen bilgilere göre, Mustafa Kubat idaresindeki araç, Saklı Vadi mevkiisinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle ağaçlık alana devrildi. Kazanın etkisi ile araçta sıkışan Firuze Kaval, Fulay Bayra, Maviye Kubat ve Hesna Yilmaz, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinden sonra tedavisine hastanede devam edilen Firuze Kaval, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Kaval'ın vefatı sevenleri ve ailesini yasa boğdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz