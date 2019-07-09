Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:04 TSİ- Gündem G: Bugün 09:07 TSİ

"Köylerin emrindeyiz"

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü saha çalışmalarına devam ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yük. Mühendisi Şafak Üzümoğlu, Veteriner Hekim Gökhan Kılıç, Modern Hayvan Pazarı Sorumlusu Orman Mühendisi İbrahim Dizman’dan oluşan ekip, köylere giderek vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Çubuklu Osmaniye ve Çubuklu Bala Köylerine giden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, muhtarlar Nurettin Güneş, Hasan Malçok ile vatandaşlarla görüştü. Muhtarlarla tanışıp sohbet eden İzmit Belediyesi ekibi, belediyeden istek ve talepleri konusunda bilgi aldılar. Köy ziyaretleriyle ellerindeki mevcut verilerin güncelleneceğini söyleyen Kısal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, “  muhtarlar ve vatandaşlarımızdan başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda beklentileri neler, nasıl ortak çalışmalar yapabiliriz gibi konularda görüş alış verişinde bulunuyoruz.

ZİYARETLER SÜRECEK

İzmit Belediyesi’nin ziraat mühendisi, veteriner hekimi, orman mühendisi olarak köylümüzün daha çok kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Köylüler de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek “tarım, hayvancılık gibi konularda danışıp yardım alabileceğimiz birilerinin olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Böyle bir imkanı sağladığı için belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin köy ziyaretlerinin devam edeceği kaydedildi.

 

Bugün 09:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar
Bu yollar trafiğe kapalı olacak mask
Bu yollar trafiğe kapalı olacak
Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız mask
Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız
"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı" mask
"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı"
Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor mask
Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar

GALERİ

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL