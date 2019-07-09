"Köylerin emrindeyiz"

Kırsal Hizmetler Müdürü Ziraat Yük. Mühendisi Şafak Üzümoğlu, Veteriner Hekim Gökhan Kılıç, Modern Hayvan Pazarı Sorumlusu Orman Mühendisi İbrahim Dizman’dan oluşan ekip, köylere giderek vatandaşlarla bire bir görüşmelerde bulunuyor. Bu kapsamda Çubuklu Osmaniye ve Çubuklu Bala Köylerine giden Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekibi, muhtarlar Nurettin Güneş, Hasan Malçok ile vatandaşlarla görüştü. Muhtarlarla tanışıp sohbet eden İzmit Belediyesi ekibi, belediyeden istek ve talepleri konusunda bilgi aldılar. Köy ziyaretleriyle ellerindeki mevcut verilerin güncelleneceğini söyleyen Kısal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümoğlu, “ muhtarlar ve vatandaşlarımızdan başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda beklentileri neler, nasıl ortak çalışmalar yapabiliriz gibi konularda görüş alış verişinde bulunuyoruz.

ZİYARETLER SÜRECEK

İzmit Belediyesi’nin ziraat mühendisi, veteriner hekimi, orman mühendisi olarak köylümüzün daha çok kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Köylüler de ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek “tarım, hayvancılık gibi konularda danışıp yardım alabileceğimiz birilerinin olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Böyle bir imkanı sağladığı için belediye başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçenlere ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin köy ziyaretlerinin devam edeceği kaydedildi.