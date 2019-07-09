Erol Güney yaşam savaşını kaybetti

İzmit Topçular Mahallesi sakinlerinden, evli ve 4 çocuk babası Erol Güney(49), 5 gün önce Kandıra'da inşaatta çalışırken iskeleden düşerek ağır yaralanmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Güney, yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Aşkaleliler Dernek üyesi ve BBP'li Zülküf Eta'nın da yakın akrabası olan Erol Güney'in iş kazası sonucu yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu. Erol Güney'in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip İzmit Topçular Mahallesi Hacı Necati Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.