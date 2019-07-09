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Melek Lina ve Beril Alya Avrupa’yı fethetti!

NikomediaTrekking’in küçük ama bir kadar da cesur üyeleri Melek Lina ve Beril Alya, sadece ülkemizi değil, Avrupa’yı da karış karış dolaşıyor.

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23 Nisan İlkokulu 2 ve 4. sınıfta okuyan Melek Lina ve Beril Alya kardeşlerin heyecanını babası Taner Yılmazlar aşıladı. Baba Yılmazlar da Nikomedia Trekking’in bir üyesi ve grubun etkinliklerinde sıklıkla yer alıyor, kızlarını da bu heyecana ortak ediyor. Melek Lina ve Beril Alya kardeşler de adrenalin dolu etkinliklerin yanı sıra, yeni ve farklı yerleri küçük yaşlardan itibaren keşfederek kültürel anlamda da bilgi sahibi oluyor.

 YAZ AYLARINI DOLU DOLU GEÇİRİYORLAR

Son olarak Avusturya, Almanya ve Norveç’i gezen Melek Lina ve Beril Alya “Bizim için çok eğlenceli oluyor. Yaz aylarında böylesi geziler yaparak hem bilgileniyoruz hem de spor yapmış oluyoruz. Okullar açılınca öğretmenlerimiz “Yazın ne yaptınız?” diye sorduğunda anlatacak çok hikayemiz de oluyor” dediler. Nikomedia Trekking’in başkanlığını Erdal Gören yaparken, grup sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’nin birçok yerinde doğa gezileri yapıyor, aynı zamanda sosyalleşme fırsatı buluyor.

 

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