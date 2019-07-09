Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:02 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:08 TSİ

"Babacan olayının siyaseten karşılığı yok"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine sorduğu, "Babacan'ın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusuna, AKP'lilerden, "Siyaseten bir karşılığı yok" yanıtı geldi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin önemli isimlerine Ali Babacan'ın istifasını sordu. Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan isimler arasında yer alan AKP sözcüsü Mahir Ünal, kendisine yönetilen soruyu, “Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde %52, İstanbul’da ise %45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" diye cevapladı.

Bugün 10:02 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

izmitli - Bir hadi-i şerifte derki kişi yaptığını yaşamadan ölmez zamanında Erbakanı yüz üstü bırakanlar bu gün kendileri yüz üstü kalacak

Yanıtla . 0Beğen 09 Temmuz 10:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
AKP'li Bozkır partisinden istifa etti mask
AKP'li Bozkır partisinden istifa etti
Gebze- Halkalı hattında sorun yokmuş! mask
Gebze- Halkalı hattında sorun yokmuş!
İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri mask
İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri
İmamoğlu'nun tüm CHP'lilerden isteği mask
İmamoğlu'nun tüm CHP'lilerden isteği
CHP meclis üyesi istifa etti mask
CHP meclis üyesi istifa etti
İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı! mask
İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar

GALERİ

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL