"Babacan olayının siyaseten karşılığı yok"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin önemli isimlerine Ali Babacan'ın istifasını sordu. Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan isimler arasında yer alan AKP sözcüsü Mahir Ünal, kendisine yönetilen soruyu, “Muhalefet açısından oldukça avantajlı bir iklimde seçimi gerçekleştirdik. Eğer böyle bir iklimde Türkiye genelinde %52, İstanbul’da ise %45 oy alıyorsak bu siyasette doldurulacak bir boşluğun olmadığını gösterir. Onun için Babacan olayının siyasette bir karşılığı yok" diye cevapladı.