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AKP'de istifa dalgası mı?

Ali Babacan’ın istifasıyla gözler AKP içindeki hareketliliğe çevrildi. Ali Babacan ve Abdullah Gül öncülüğünde kurulacak partiye AKP’den önemli isimlerin katılacağı kulislerde konuşuluyor.

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AKP’nin kurucularından ve önde gelen isimlerinden biri olan Ali Babacan’ın istifası Ankara gündeminde bomba etkisi yarattı. Kulisler bir anda ‘yeni istifalar gelecek’ iddialarıyla çalkanmaya başladı. Gerçek Gündem'in haberine göre, Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, eski Başbakan Yardımcısı Prof. Beşir Atalay, eski Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Diyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de aralarında bulunduğu isimlerin önümüzdeki günlerde AKP'den istifa edecekleri, eski AKP MKYK üyesi ve eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can'ın da yeni parti çalışmaları içinde yer alacağı iddia edildi.

Bugün 10:21 TSİ - Siyaset

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