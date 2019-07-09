Başkan Büyükakın, CHP'lileri ağırladı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kocaeli İl Başkanı Mahmut Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Görüşmede fikir alışverişi yapıldı.
ORTAK AKLIN ÖNEMİ VURGULANDI
Nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Büyükakın Kocaeline hizmet etmenin büyük gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Samimi bir şekilde geçen görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapılırken kentin yönetiminde ortak aklın sergilenmesinin önemi vurgulandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz