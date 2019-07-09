Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:31 TSİ- Siyaset G: Bugün 10:36 TSİ

Başkan Büyükakın, CHP'lileri ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Kocaeli İl Başkanı Mahmut Cengiz Sarıbay ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kocaeli İl Başkanı Mahmut Cengiz Sarıbay ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Görüşmede fikir alışverişi yapıldı.

ORTAK AKLIN ÖNEMİ VURGULANDI

Nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Büyükakın Kocaeline hizmet etmenin büyük gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Samimi bir şekilde geçen görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapılırken kentin yönetiminde ortak aklın sergilenmesinin önemi vurgulandı.

Bugün 10:31 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
AKP'li Bozkır partisinden istifa etti mask
AKP'li Bozkır partisinden istifa etti
Gebze- Halkalı hattında sorun yokmuş! mask
Gebze- Halkalı hattında sorun yokmuş!
İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri mask
İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri
İmamoğlu'nun tüm CHP'lilerden isteği mask
İmamoğlu'nun tüm CHP'lilerden isteği
CHP meclis üyesi istifa etti mask
CHP meclis üyesi istifa etti
İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı! mask
İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar

GALERİ

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL