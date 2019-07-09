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Kocaeli'de 25 bin 718 kişinin hiçbir sağlık güvencesi yok

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü verilerine göre, Kocaeli'de yaşayan 26 bin kişinin herhangi bir sağlık güvencesi bulunmuyor

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ilimizdeki sigorta verilerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kurum tarafından aktarılan bilgilere göre, 1milyon 906 bin 391 kişinin yaşadığı Kocaeli'de, SosyaL Güvenlik Kapsamında(Aktif+Pasif+Yeşilkart) bulunan vatandaş sayısı 1 milyon 880 bin 673. Verilere göre, ilimizde yaşayan ve herhangi bir sağlık sorunu durumunda hiçbir  güvencesi olmayan vatandaş sayısı, 25 bin 718 olarak kaydedildi. Buna göre, ilimizde yaşayan 25 bin 718 kişi, herhangi bir güvenceye shaip olmadan yaşıyor. 

Bugün 10:36 TSİ - Ekonomi

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