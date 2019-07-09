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Elif bebek hayata tutunacak

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Derince'de yaşayan ve hayata 2 baş ile gözlerini açan Elif bebek için gerekli çalışmalara başlandığını duyurdu

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İl Sağlık Müdürlüğü, hayata gözlerini iki baş ile açan ve yaşama tutunma mücadelesi veren Elif bebek için gerekli çalışmaları başlatıldığını açıkladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  "Çeşitli haberlerde adı geçen Elif bebek ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak gerekli tıbbi tedavi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.  Öncelikle Hıdır ailesi evinde ziyaret edilmiş, Elif bebeğin tedavi seçenekleri üzerinde alternatif çözümler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Bugün 10:53 TSİ - Sağlık

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