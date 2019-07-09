Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:05 TSİ- Gündem G: Bugün 11:12 TSİ

"Öncelikli hedef milli bekayı korumaktır"

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri, "Başka başkentlerin büyüsüne kapılarak Türk tarihinin çekim alanından koparsak, derin uçurumların açıldığını görmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. Türk milletinin öncelikli hedefi milli bekasını korumak olmalıdır" dedi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Türk milleti üzerinde yaşadığı aziz vatana tutunarak geleceğin yol haritasını çizmişti. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'ndan bugüne kadar devlet ve millet hayatını düzlüğe çıkarmanın gayreti içindeyiz. Hükümran mazimize hasretiz bunun hasretini kuruyoruz. Hükmedilen değil hükmeden, istikamet verilen değil istikamet veren ülke olmanın hedefi ile mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Bizim meselemiz arayışların hiç bitmeyişi. Sözde reformcu nazırlar arasında bitmeyen kavgalar, emperyalist ülkelerin komploları devlet ve millet hayatını rehin almıştır. Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?

İç bütünlük sağlanamayınca dış etkiler sonuç vermiş, Osmanlı İmparatorluğu sakin limana bir türlü yanaşamamıştır. Tanzimat, Islahat, Meşruiyet ve Cumhuriyet Türk milletinin var oluş mücadelesinin karar duraklarıdır. Bir devleti pansuman tedbirlerle hayatta tutmaya çalışmak boşa gayrettir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Tarihten çıkardığımız derslerle önümüze bakmazsak, geçmiştekinden daha ağır sonuçlar çıkacaktır. Başka başkentlerin büyüsüne kapılarak Türk tarihinin çekim alanından koparsak, derin uçurumların açıldığını görmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. Türk milletinin öncelikli hedefi milli bekasını korumak olmalıdır. 

15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün habis sonuçlarıyla hala meşgulüz. Dipsiz kuyuları kapatma mücadelesindeyiz. İzmir'in Yunan işgalinden 97 yıl, İstanbul'un işgalinden 96 yıl sonra Türkiye kabusa mahkum olacaktır. 

Bugün 11:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar
Bu yollar trafiğe kapalı olacak mask
Bu yollar trafiğe kapalı olacak
Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız mask
Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız
"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı" mask
"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı"
Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor mask
Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar

GALERİ

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL