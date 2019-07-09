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"Hürriyet, çok sert mizaçlı"

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İzmit Belediyesi'ni CHP'ye kaptırmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Hürriyet ile ilgili de konuşan Çakır, "Çok sert mizaçlı yorumunda bulundu"

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AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, İzmit'te kaybettikleri 31 Mart Yerel Seçimlerini'nin ardından değerlendirmelerde bulundu. İzmit'in kaybedilmesinin tek bir nedeni olmadığını belirten Çakır, "“İzmit’in kaybedilmesi tek bir nedene bağlı değil. Pek çok değişken bir araya geldi. 10 bin oy fark var. Meclis çoğunluğu bizde. Elbette özeleştiri yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Ben geçtiğimiz gün Yürüyüş Yolu’nda esnafla oturdum. Sık sık Yürüyüş Yolu’na çıkarım, bankacılık dönemindeki dostlar sağ olsun çay ısmarlarlar. Plastik taburelere oturup konuştuk, sohbet ettik. O koltuklarda sohbet etmeyi bırakırsanız, vatandaştan uzaklaşırsanız olmaz. Önemli olan görev süreniz bittiğinde hoş bir seda bırakabilmek. Rövanşist bir tavırda olmamak gerekiyor. Bu bütün partiler ve adayları için geçerli" diye konuştu.

"KENDİSİNİ TANIMAM"

Çakır sözlerini şu şekilde sürdürdü; "İzmit çok önemliydi. Meclis çoğunluğunu halk bize verdi. Bunu veren halk bir sonraki dönem başkanlığı da tekrar verebilir. Bunu bilerek çalışmamız lazım. Fatma hanımı yakın tanımam. Mizacını sert buluyorum. Mesela, ‘namussuzları yeneceğiz’ demişti. Ben bu açıklamaya çok üzülmüştüm. Bu genellemeler çok yanlış. Bizden de genelleme yapanlar oluyor. Doğru bulmuyorum" 

Bugün 11:15 TSİ - Siyaset

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