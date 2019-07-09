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Erdoğan, Büyükakın için geliyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerini kazanan belediye başkanlarına ziyaret gerçekleştirecek
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kazanan büyükşehir belediye başkanlarını tebrik ziyaretine başlıyor. Erdoğan'ın ziyaret programı arasında yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne geliş tarihi de netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ağustos ayı içerisinde başkan Tahir Büyükakın'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret programının detaylarının önümüzdeki günlerde AKP Genel Merkezi tarafından açıklanacağı belirtildi. 

TARAFSIZLIK TARTIŞMASI 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partili başkanlarını ziyaret etmesi, Cumhurbaşkanlığı'nın tarafsızlığını yeniden gündeme getirdi. Şu sıralar en çok merak edilen sorular arasında ise, Erdoğan'ın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip etmeyeceği yer alıyor.

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