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Pirelli İzmit Fabrikası'nda üretilen 10 bininci lastik yollarda

Dünyanın en seçkin pilotlar kulübü Pirelli lastiklerini kullanıyor. Nürburgring’de düzenlenen Ferrari Racing Days etkinlikleri için bugüne dek sağlanan lastik sayısında bir dönüm noktasına ulaşılırken yeni bir orta lastik de ilk kez tanıtıldı
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Almanya'da Nürburgring pistinin padokunda düzenlenen en son Ferrari Racing Days etkinliğinde çok özel bir lastik sergilendi: Ferrari’nin XX programı için yaratılan 10.000’inci Pirelli P Zero. FXX, FXX EVO, 599XX, 599XX EVO ve FXX K (en yeni Evo versiyonuyla), yol modellerinden türetilen ve pistte kullanım için geliştirilen dünyanın en seçkin otomobilleri arasında yer alıyor. Halihazırdainanılmaz hızlı ve çevik olan araçlar, Maranello’dakimühendislerin pist yarışları için yaptığı modifikasyonlarla daha da uç otomobillere dönüşüyor. Örneğin, FXX-K Evo zaten 1000 hp beygir gücünü aşıyor. Pirelli, bu denli güçlü otomobillerin her modeli için özel olarak tasarlanmış lastikler geliştirdi. Pirelli'nin XX programının tek tedarikçisi olduğu yıldan, yani 2011’den bugüne dek Almanya’ya getirilen bu özel lastiklerin sayısı ise10.000'e ulaştı.

F1 LASTİKLERİ GİBİ GELİŞTİRİLDİ

XX programındaki ilk otomobil olan FXX'ten en yeni FXX-K Evo'ya kadar geliştirme metodolojisi ciddi anlamda değişti. Başlangıçta, Ferrari Challenge tek model serisi için yaratılan P Zero lastiklerin daha ekstrem FXX lastikleri için çıkış noktası olarak kullanıldığı, daha geleneksel bir geliştirme süreci söz konusuydu. Günümüzün en yeni otomobilleri için geliştirme süreci ise P Zero Formula 1 lastiklerinin üretiminde kullanılan metodolojiyi yansıtıyor. Pirelli mühendisleri, pist testlerinin yanı sıra Scuderia Ferrari’nin en üst düzey motor sporlarında kullanılan simülatöründen elde edilen verilerinden de yararlanabiliyor.

FXX K için geliştirilen lastiği temel alan Pirelli mühendisleri, altı aydan kısa bir sürede en yeni Evo aerodinamik paketinin (maksimum hızda 800 kilogramdan fazla) ürettiği muazzam dikey yükün üstesinden gelebilen bir lastik yaratmayı başardılar.Bu en son geliştirmenin kalbinde Evo’nun arka kanadı maksimum yere basma kuvveti üretirken bile daha düzgün bir yolla temas alanına sahip yeni P Zero arka lastikler yer aldı. Böylece, pilotun deneyimi ne düzeyde olursa olsun daha dengeli aşınma ve daha şeffaf erime açısından mükemmel denge sağlanıyor ve daha öngörülebilir kullanıma ve daha fazla güvenliğe katkıda bulunuluyor. XX programındaki lastikler, dünyanın her yanındaki farklı pistlerde değişken asfalt ve çoğu zaman öngörülemeyen hava koşullarında benzer performans seviyelerini sağlama açısından çok geniş bir çalışma aralığı sunabiliyor. Örneğin  Şubat ayında Bahreyn'in kumlu koşullarında başlayan 2019 programı, Ekim ayının sonunda İtalya'daki inişli çıkışlı Mugello pistinde sona erecek.

 ORTA LASTİĞİN TANITIMI

Ferrari’nin XX programındaki bir başka önemli inovasyon olarak daha komplike sürüş koşulları için yeni bir Cinturato orta lastik, Nürburgring’de ilk kez tanıtılıyor. Bu lastik, kuru hava ve zemin koşullarının düz yarış lastiğiyle aynı yapıyı kullansa da yeni bir hamur ve yeni bir yönlü sırt deseni tasarımıyla sunuluyor. Bu yeni lastik, pilotlarınMaranello’da üretilen bu ultra güçlü otomobillerden nemli yüzeylerde veya düşük sıcaklıklarda en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacak.

XX PROGRAMLARI İÇİN P ZERO LASTİKLER

XX programındaki otomobiller, her model için teknik özellik ve ebat bakımından farklı özel lastiklerle donatılıyor. Lastik yelpazesi, FXX için önde 255/650 R19 lastikten FXX K Evo için arkada 345/725 R20 lastiğe kadar uzanıyor. Bu versiyonlar görsel olarak da ayırt edilebiliyor zira her lastiğin yanağında hedeflendiği otomobilin adı yer alıyor. Pirelli’nin GT yarışlarına yönelik diğer motor sporları lastikleri gibi, XX programının lastikleri de uzun yıllar Formula 1 lastiklerini üreten İzmit fabrikasının motor sporlarına adanmış biriminde üretiliyor.

 

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