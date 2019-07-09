“Dört işlemi bile yapamıyorlar”

Veli-Der Kocaeli Şube Başkanı Göksal Yılmaz, geçtiğimiz ay sonuçları açıklanan ve okullara yerleştirilen yeni lise öğrencileri ile ilgili vahim sonuçların ortaya çıktığını söyledi. Yılmaz yaptığı açıklamada “1 Milyon 29 Bin 555 öğrencinin katıldığı LGS’de 72 Bin öğrenci matematik, Bin 338 öğrenci Türkçe testinden sıfır çekti.Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirme sonuçları ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin yüzde 16,4’ünün matematikte dört işlem yapamadığı, yüzde 66'sının hiciv ve nükteleri anlayamadığı, hatırı sayılır bir kısmının haritaları okuyamadığı, yüzde 39,8'nin ise vücuttaki organların görevini bilmediği ortaya çıktı” dedi.Selin BECER