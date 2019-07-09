Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:12 TSİ- Gündem G: Bugün 12:35 TSİ

Kefken- Cebeci hattında tıka basa yolculuk

Kefken-Cebeci arasında sefer yapan belediye otobüsünün durumu görenleri şaşırttı. Pazar günü kaydedildiği öğrenilen görüntülerde, otobüsün kapıları insan fazlalığından kapanmakta zorlandı

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kefken- Cebeci arasında sefer yaptığı öğrenilen hat, görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz pazar günü çekildiği belirtilen görüntülerde, otobüsün sonuna kadar dolu olması kapıların kapanmamasına sebebiyet verdi. 1 saat boyunca kalabalık şekilde ilerlediği öğrenilen otobüste, vatandaşların zor anlar yaşadığı öğrenildi. Ali KÖKSAL 

Bugün 12:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar mask
Cağ kebabı Artvin’in diyorlar
"Köylerin emrindeyiz" mask
"Köylerin emrindeyiz"
Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız mask
Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız
Bu yollar trafiğe kapalı olacak mask
Bu yollar trafiğe kapalı olacak
"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı" mask
"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar

GALERİ

Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL