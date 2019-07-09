Kefken- Cebeci hattında tıka basa yolculuk

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Kefken- Cebeci arasında sefer yaptığı öğrenilen hat, görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz pazar günü çekildiği belirtilen görüntülerde, otobüsün sonuna kadar dolu olması kapıların kapanmamasına sebebiyet verdi. 1 saat boyunca kalabalık şekilde ilerlediği öğrenilen otobüste, vatandaşların zor anlar yaşadığı öğrenildi. Ali KÖKSAL