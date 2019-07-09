Kefken- Cebeci arasında sefer yaptığı öğrenilen hat, görenleri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz pazar günü çekildiği belirtilen görüntülerde, otobüsün sonuna kadar dolu olması kapıların kapanmamasına sebebiyet verdi. 1 saat boyunca kalabalık şekilde ilerlediği öğrenilen otobüste, vatandaşların zor anlar yaşadığı öğrenildi. Ali KÖKSAL
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Kefken- Cebeci hattında tıka basa yolculuk
Kefken-Cebeci arasında sefer yapan belediye otobüsünün durumu görenleri şaşırttı. Pazar günü kaydedildiği öğrenilen görüntülerde, otobüsün kapıları insan fazlalığından kapanmakta zorlandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz