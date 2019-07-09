Es Oto, 5’nci kez kan bağışladı

Es Oto, yaz dönemi dolayısıyla stokta bulunan kanun tükenmesiyle çalışanları ile birlikte sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Her 6 ayda bir kan bağışlayan Es Oto, bu yıl 5’nci kez ‘Kan bağış’ kampanyasın katıldı.Kocaeli Kızılay Kan Bağış Merkezi’nden gelen görevliler Es Oto’ya stant açtı. Yaklaşık 60 çalışan önce formları doldurdu daha sonra kanlarını bağışladı. Kan bağışlamanın önemine vurgu yapan ve ‘Kan bağışı hayat kurtarır’ diyen Es Oto çalışanları, tüm İzmitlilere kan bağışlamaları noktasında çağrıda bulundu. Selin BECER