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Emre Taçyıldız, 55 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit Tüysüzler Mahallesi'nde ikamet eden Pirelli fabrikası çalışanlarından Esbender Taçyıldız ile  ev hanımı Leman Taçyıldız'ın 2 çocuğundan biri Emre 55 günden bu yana verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

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İzmit Tüysüzler Mahallesi'nde yaşayan Pirelli fabrikası çalışanlarından Esbender Taçyıldız ile  ev hanımı Leman Taçyıldız'ın oğulları Emre yaklaşık 55 gün önce kaldırıldığı KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbreklerinde protein eksikliği ve damar iltihaplanması nedeniyle tedavi görüyordu. Emre yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ailesini arkadaşlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Cenazesi öğle namazına müteakiben Tüysüzler Fatih Camiinde kılınan Cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Tevfik Seno Arda Lisesinden mezun olan Emre Taçyıldızın çevresinde çok sevildiği ve bu sene Üniversite sınavına rahatsızlığından dolayı giremediği öğrenildi. SELIN BECER

Bugün 13:26 TSİ - Asayiş

Muhabir Selin Becer

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