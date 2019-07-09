Emre Taçyıldız, 55 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmit Tüysüzler Mahallesi'nde yaşayan Pirelli fabrikası çalışanlarından Esbender Taçyıldız ile ev hanımı Leman Taçyıldız'ın oğulları Emre yaklaşık 55 gün önce kaldırıldığı KOÜ Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böbreklerinde protein eksikliği ve damar iltihaplanması nedeniyle tedavi görüyordu. Emre yaşama daha fazla tutunamayarak hayatını kaybetti. Ölümü ailesini arkadaşlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Cenazesi öğle namazına müteakiben Tüysüzler Fatih Camiinde kılınan Cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Tevfik Seno Arda Lisesinden mezun olan Emre Taçyıldızın çevresinde çok sevildiği ve bu sene Üniversite sınavına rahatsızlığından dolayı giremediği öğrenildi. SELIN BECER