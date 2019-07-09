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Türkiye, Demirtaş'a tazminat ödeyecek

Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararına göre Türk hükümeti, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.