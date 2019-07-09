Deutsche Welle Türkçe’nin haberinde mahkemeye başvurunun Selahattin Demirtaş’ın 5 Temmuz 2005 tarihinde Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken ROJ TV’de yaptığı bir konuşma sonrasında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan mahkum edilmesiyle ilgili olarak yapılmıştı. 2016 Kasım ayında tutuklanan Demirtaş Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunuyor.
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Türkiye, Demirtaş'a tazminat ödeyecek
Strasbourg'da bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme kararına göre Türk hükümeti, Demirtaş'a 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz