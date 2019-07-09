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Hakkari'de hain saldırı: 2 asker şehit, 1 asker yaralı

Hakkari'de bir askeri araca teröristlerce düzenlene saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hakkâri bölgesinde 9 Temmuz 2019 tarihinde bir askeri araca PKK´lı teröristlerce uzak mesafeden yapılan saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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