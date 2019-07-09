Uzm. Dr. Bülent Eriş Cihan Hastanesi'nde

Cihan Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Bülent Eriş hasta kabulüne başladı. Göğüs Hastalıkları Polikliniğinde Hafta için hergün ve Cumartesi günleri görev yapacak olan Dr. Eriş, Uyku Kliniği ve Allerji testleri, teşhis ve tedavi hizmetleri de verecek.

UZM.DR. BÜLENT ERİŞ KİMDİR?

1978 Yılında Ankara’da doğan Dr. ERİŞ, ilk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1995 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimine başladı. 2001 yılında Tıp fakültesi mezuniyetinin ardından 2003 yılında KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistanlık eğitimine başladı, 2008 yılında Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmaya hak kazandı. 2008 – 2011 yılları arasında Malatya Devlet Hastanesinde çalıştıktan sonra askerlik hizmetini yerine getirdi, ardından 2011 – 2019 yılları arasında çeşitli özel hastanelerde görev yaptı. 2019 Haziran itibariyle Hastanemizde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Uzm. Dr. Bülent ERİŞ Cihan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde; Akciğer Kanseri, Alerjik akciğer hastalıkları, Astım, Koah, Bronşektazi, Kronik öksürükler, Pnömoni (Zatürre) Sarkoidoz, Akciğer zarında sıvı birikmesi, Akciğerin sönmesi ve akciğer embolisi gibi hastalıkların yanı sıra, Sigara bırakma, bronkoskopik testler ile Uyku testleri ve allerji testleri ile de hastalarına hizmet verecektir.