Bugün Kartepe Green Park Otel’de kampa girecek olan Kocaelispor, 21 Temmuz 2019 Pazar günü yeni sezonun startını vererek, kamp döneminde Beşiktaş ile hazırlık maçı oynanacak. Ağustosun ilk haftasında Kartepe kampını noktalayacak olan Yeşil-Siyahlılar hazırlıklarına 10 Ağustos’a kadar hazır olacağı belirtilen Brunga Tesisleri’nde devam edecek. 3 hafta süreli kampta futbolculara iki kez birer gün izin verilecek. Bu arada kamp döneminde Kocaelispor, 21 Temmuz Pazar günü kamptan İstanbul’a geçerek, Riva Tesisleri’nde saat 18:30'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın yardımcılığını Kocaelispor’un eski futbolcularından, aynı zamanda Engin Korukır’ın da talebelerinden Orhan Ak yapıyor.
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Kocaelispor, Beşiktaş ile karşılaşacak
Kocaelispor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Beşiktaş ile hazırlık mücadelesi oynayacağı öğrenildi
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