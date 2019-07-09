“Sanayi şehri algısı kırılacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 4 bin dönümlük alanda Kocaeli halkının ve komşu illerden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya’da vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da yer aldığı incelemede, vatandaşlarla sohbet eden Büyükakın, insanların mutluluğunun kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.
“SANAYİ ŞEHRİ ALGISINI KIRACAĞIZ”
Doğal yaşam parkı Ormanya’nın bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Biz Kocaeli’nin ‘Sanayi Şehri’ algısını bu çaptaki büyük projelerle kırıp şehrin güzellikleriyle birlikte turizm yönünü de ortaya çıkaracağız” vurgusu yaptı. Ormanya’yı ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Büyükakın, “Büyükşehir olarak Ormanya’ya çok önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.
“AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ ORMANYA”
Ormanya’nın Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olduğunu belirten Büyükakın, “Doğal çevresiyle birlikte 4 bin dönümlük alana kurulu olan parkımız; hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, çadır ve karavan kamp alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi ve Doğa Okulu olmak üzere 6 ana bölgeden oluşuyor. Bu sayede halkımızın tüm beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyoruz” diyerek açıklamalarını tamamladı. Başkan Büyükakın, Ormanya’ya gelen vatandaşlarla ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Yorumlar
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Ersoy Kandemir - Ay ay ay bu ne güzel bebek vallahi ben belediye başkanı seçilseydim aynı poz ortaya çıkardı çocuğum yok diye mi bilmiyorum ama pek seviyorum bebişleri maşallah!
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