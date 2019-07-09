MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, "Bir dahaki dönem, İzmit ve Büyükşehir'e aday olmak istemiyorum" sözlerini, "Ben de Cumhurbaşkanı olmak istiyorum ama Bende cumhurbaşkanı olmak istiyorum ama vatandaş ne diyecek. Yani Fatma hanımı nereye koyacaklarını İzmitliler karar verir. Önceden kimse bunu ayarlayamaz” diye yorumladı.

"TECRÜBELİ BİR SİYASETÇİYİM"

Siyasette geleceği dizay edenler çöplüğe gitti diyen Ünlü, "Ben tecrübeli bir siyasetçiyim. Siyasette ön konuşulmaz. Siyasette geleceği dizayn edenlerin çöplüğe gittiğini bu millet çok gördü. Millet hizmete bakar. Onun kararını millet verecek" açıklamasında bulundu.

(YENİ PARTİYE İLİŞKİN) "BUYURSUN KURSUNLAR"

Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün kurmaya hazırlandığı yeni partiyle ilgili de konuşan Aydın Ünlü, “Türkiye’de 122 siyasi parti var. Onlar da 123’üncü parti olurlar. Kimse onlardan bir medet beklemesin. Ne isimlerini kimse duyar ne de anar. Buyursunlar kursunlar bakalım ne olacak” ifadelerini kullandı.