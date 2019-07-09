Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:08 TSİ- Siyaset G: Bugün 14:17 TSİ

"Ben de Cumhurbaşkanı olmak istiyorum"

MHP İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, "İzmit'e de, Büyükşehir Belediyesi'ne de aday olmak istemiyorum" ifadelerine, "Ben de Cumhurbaşkanı olmak istiyorum ama" diye karşılık verdi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il binasında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ünlü, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, "Bir dahaki dönem, İzmit ve Büyükşehir'e aday olmak istemiyorum" sözlerini, "Ben de Cumhurbaşkanı olmak istiyorum ama Bende cumhurbaşkanı olmak istiyorum ama vatandaş ne diyecek. Yani Fatma hanımı nereye koyacaklarını İzmitliler karar verir. Önceden kimse bunu ayarlayamaz” diye yorumladı.

"TECRÜBELİ BİR SİYASETÇİYİM"

Siyasette geleceği dizay edenler çöplüğe gitti diyen Ünlü, "Ben tecrübeli bir siyasetçiyim. Siyasette ön konuşulmaz. Siyasette geleceği dizayn edenlerin çöplüğe gittiğini bu millet çok gördü. Millet hizmete bakar. Onun kararını millet verecek" açıklamasında bulundu.

(YENİ PARTİYE İLİŞKİN) "BUYURSUN KURSUNLAR"

Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün kurmaya hazırlandığı yeni partiyle ilgili de konuşan Aydın Ünlü, “Türkiye’de 122 siyasi parti var. Onlar da 123’üncü parti olurlar. Kimse onlardan bir medet beklemesin. Ne isimlerini kimse duyar ne de anar. Buyursunlar kursunlar bakalım ne olacak” ifadelerini kullandı. 

Bugün 14:08 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Emre Meşe - muhtarlık verelim sana gerçi o bile fazla ama olsun

Yanıtla . 0Beğen 09 Temmuz 16:09
02

Kemal - EĞİTİMİN YETMEZ BAŞKAN

ÖNCE BİR ÜNİVERSİTE BİTİR BAKALIM , O MAKAM ÇOBANLIK DİPLOMASINI KABUL ETMİYOR

Yanıtla . 2Beğen 09 Temmuz 15:48
01

izmitli - abi havalar sıcak başında kel bak başına güneş geçmiş otur evinde aşşa yaaaa

Yanıtla . 2Beğen 09 Temmuz 15:11
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
"Hürriyet, çok sert mizaçlı" mask
"Hürriyet, çok sert mizaçlı"
AKP'de istifa dalgası mı? mask
AKP'de istifa dalgası mı?
Türkiye, Demirtaş'a tazminat ödeyecek mask
Türkiye, Demirtaş'a tazminat ödeyecek
AKP'li Bozkır partisinden istifa etti mask
AKP'li Bozkır partisinden istifa etti
Ali Babacan istifa etti mask
Ali Babacan istifa etti
"Babacan olayının siyaseten karşılığı yok" mask
"Babacan olayının siyaseten karşılığı yok"
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu

GALERİ

Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL