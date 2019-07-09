Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü önceki gün makamında ziyaret etti. Ziyarette Ünlü’ye İl Sekreteri İzzet Erdem’in yanı sıra il yönetimi de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ünlü’ye gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Cumhur İttifakı’nın önemini vurgulayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Büyükakın’a görevinde başarılar diledi.Selin BECER
Bugün 14:23 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 14:27 TSİ
Büyükakın, Ünlü’yü ziyaret etti
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret ederek gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgi verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz