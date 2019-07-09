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Büyükakın, Ünlü’yü ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü makamında ziyaret ederek gerçekleştireceği projeler ile ilgili bilgi verdi
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı ortağı olan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü önceki gün makamında ziyaret etti. Ziyarette Ünlü’ye İl Sekreteri İzzet Erdem’in yanı sıra il yönetimi de eşlik etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ünlü’ye gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri anlattı. Cumhur İttifakı’nın önemini vurgulayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek Büyükakın’a görevinde başarılar diledi.Selin BECER

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