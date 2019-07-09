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Kayalı ve Kara'yı unutmayacağız

Nasut Kayalı - Hayri Kara Futbol Turnuvası başladı. İlk gün fileler bol bol havalandı

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2018 yılı Kocaelispor için pek de iyi geçmedi. 2018’de Kocaelispor camiası çok önemli iki değerini yitirdi. Kocaelispor’un kurucularından, hayatını Yeşil Siyahlı kulüp için harcayan Nasut Kayalı’yı 20 Şubat’ta ebediyete uğurladık. Tarih yaprakları 20 Şubat 14 Ekim 2018’i gösteriyordu. Kocaelispor’un unutulmaz futbolcularından, spor yorumcusu, herkesin Hayri abisi Hayri Kara evinde hayatını kaybetmiş, Kocaelispor camiası derin bir hüzne bürünmüştü. Kocaelispor Kulübü bu iki kıymetlisini düzenlediği futbol turnuvası ile hatırladı.

 KOCAELİSPOR AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

Geride bıraktığımız sezon U-13 gruplarının şampiyonları Nasut Kayalı – Hayri Kara Futbol Turnuvası’nda bir araya geldi. Vinsan Tesisleri’ndeki turnuvanın ilk gününde 4 maç oynandı. Açılış maçı Kocaelispor ile Yavuzspor arasındaydı. Takımlar maç öncesinde Nasut ve Hayri amcaları için saygı duruşunda bulundu. Bol gollü geçen maçta Kocaelispor mücadeleyi Alperen (2), Eren, Umut, Yağız, Göktuğ ve Ozan’ın golleri ile 7-1 kazandı. Yavuzspor’un tek golü Anıl’dan geldi. Maçı Kocaelispor’un yeni kulüp müdür vekili ve aynı zamanda Yavuzspor Kulüp Başkanı Volkan Elmaser de izledi.

 KARAMÜRSEL İDMANYURDU ÇOK KLAS

Nasut Kayalı Grubu’nda Karamürsel İdmanyurdu ile Kullarspor sahaya çıktı. Maçın başından sonuna kadar üstün bir futbol oynayan Karamürsel İdmanyurdu karşılaşmayı Muhammet (3), Semih, Muhammet ve Fatih atarken, Kullarspor’un tek golü penaltıdan Halil ile geldi. Günün üçüncü maçında İzmit Yahya Kaptan ile Gebze Beylikbağı 3 puan mücadelesi verdi. Yahya Kaptan maçı Bünyamin, Talha ve Türker’in golleri ile 3-0 yenerken,  Beylikbağı’nda Ejder kırmızı kart gördü.

 NEFİS MAÇ DERİNCE BİRLİK’İN

Günün son maçında iki kuvvetli takım Gölcük Karadeniz ile Derince Birlikspor karşılaştı. Maç beklendiği gibi çekişmeli geçti. Derince Birlik 28’de Alperen ile öne geçti. Karadeniz’de Enes 36’da skoru 1-1’e getirdi. Derince ekibinde 2 dakika sonra Talha ve 50’de de Fatihan attığı gollerle Kırmızı Siyahlılar sahadan 3-1’lik galibiyet ile ayrıldı. Bugün Vinsan’da grup son maçları oynanacak ve ilk maç 17.30’da başlayacak. Ahmet AKAY

NASUT KAYALI GRUBU PUAN DURUMU

Kocaelispor – Yavuzspor: 7-1

Karamürsel İY – Kullar: 6-1

 

TAKIMLAR                        P

  1. KOCAELİSPOR 3
  2. KARAMÜRSEL İY 3
  3. KULLARSPOR 0
  4. YAVUZSPOR 0

 

 

 

HAYRİ KARA GRUBU

Gölcük Karadeniz - Derince Birlikspor: 1-3

İzmit Yahya Kaptan - Gebze Beylikbağı: 3-0

 

TAKIMLAR                        P

1.YAHYA KAPTAN                       3         

2.Derince Birlikspor               3

3.Gölcük Karadeniz               0

4.Beylikbağı                           0

 

KOCAELİSPOR: 7

YAVUZSPOR: 1

STAT: Vinsan

HAKEM: Resul Çakmak***

KOCAELİSPOR: Efe*** (Berat**), Başar*** (Zeynel**), Mücahit*** (Ahmet***, Umut***, Yağız***, Eren*** (Ege**), Ozan***, Muhammet** (K.Ahmet**), Yakup*** (Göktuğ***), Alperen*** (Utkan**), Efehan***

YAVUZSPOR: Ege** (Eray**), Fatih Emre Başer** (Kaan**), Baran**, Fatih Furkan Özmen**, Alperen**, Sinan** (Bilal**), K.Ahmet**, Anıl***, Cihan**, Enes** (Ahmet**), Bünyamin** (Alpaslan**)

GOLLER: Eren Dk.4,Alperen Dk.13-22, Umut Dk.17, Yağız Dk.23, Göktuğ Dk.41, Ozan Dk.46 (Kocaelispor), Anıl Dk.33 (P)(Yavuz)

 

KARAMÜRSEL İY: 6

KULLARSPOR: 1

STAT: Vinsan

HAKEM: Resul Çakmak***

KARAMÜRSEL İDMANYURDU: Yunus*** (Mehmetcan**), Enes***, Emin***, Alperen*** (Kerem***), K.Kerem*** (Bülent**), Muhammet Kerem***, Halil***, Mirza*** (Mustafa **), Fatih***, Semih*** (Haktan**), Muhammet****

KULLARSPOR: Melih**, Yasin** (Rıdvan**), Adem**, Furkan**, Burak***, Mehmet**, Mustafa**, Hamza** (Melih**), Osman**, Ramazan**, Serhat** (Halil***)

GOLLER: Semih Dk.9, Muhammet Dk.13-37-39, Muhammet Dk.15, Fatih DK.44 (Karamürsel), Halil Dk.35 (P)

 

İZMİT YAHYA KAPTAN: 3

GEBZE BEYLİKBAĞI: 0

STAT: Vinsan

HAKEM: Tolga Dalkırsın***

İZMİT YAHYA KAPTAN: Oruç***, Yavuz*** (Bünyamin**), Yiğit***, Caner*** (Eray**), Efe*** (Ramazan**), Talha*** (Mustafa***), Aşkar*** (Kerem Zengin**), Berke*** (Ayberk**), Muharrem*** (Ömür**), Bünyamin*** (Türker***)

GEBZE BEYLİKBAĞI: Eyüp** (Furkan**), Serkan*** (Ferhat**), Yavuz**, Şakir** (Efekan**), Mertcan** (Erkin**), Serhan**, Mert** (Efe**), Anılcan**, Ejder** (Yusuf İslam**), Gökdeniz**, Yiğit**

GOLLER: Bünyamin Dk.7, Talha Dk.10 (P), Türker Dk.48

KIRMIZI KART: Ejder Dk.34 (Beylikbağı)

 

GÖLCÜK KARADENİZ: 1

DERİNCE BİRLİKSPOR: 3

STAT: Vinsan

HAKEM: Tolga Dalkırsın***

GÖLCÜK KARADENİZ: Sezer **, Emir Mervan**, Hüseyin**, Mustafa Efe** (Çağrı**), Görkem Atasoy** (Kerem**), Mustafa Üçüncü**, Esat** (Ozan**), Arda** (Bahadır**), Görkem Uslu**, Emir İslam**, Enes***

DERİNCE BİRLİKSPOR: Davut***, Levent***, Yiğit***, Yusuf***, Talha***, Yunus***, Arif***, Ali***, K.Yusuf***, Alperen***, Fatihhan*** (Mehmet**)

GOLLER: Enes Dk.36 (Gölcük Karadeniz), Alperen Dk. 28, Talha Dk.38, Fatihhan Dk.50 (Derince Birlik)

 

Bugün 17:00 TSİ - Spor

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