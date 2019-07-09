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659’U ŞİMDİDEN ÖZLEDİK!

Bu yıl 658’incisi yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri rekor katılımla geride kalırken, rakibi Orhan Okulu’yu finalde yenen Ali Gürbüz kariyerinde 3.kez başpehlivan oldu.

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 Kocaeli pehlivanlarından sadece Faruk Akkayun ile çeyrek final gördük. Küçük Orta Büyük Boyda Mert Altın göğsümüzü kabartırken, Tanju Gemici’nin kırmızı kart görerek elenmesi Kırkpınar’ın dikkat çeken detayları arasında yer aldı. Alt boylarda İzmit Belediyespor güreşçileri avuçlarının içinden tam 7 madalya kaçırdı. Başaltında Erdal Duman çeyrek final gördü, Küçük Orta Büyükte, Mert Altın finalde İzmit Belediye’den Alpaslan Güçlü’ye mağlup oldu ve İzmit’e başpehlivan dönme şansını bu yıl için erteledi. Farklı boylarda da ortalama 3’er 4’er tur geçen İzmit Belediye pehlivanları madalyaları avuçlarının içinden kaçırdı.

 NEDİM GÜREL, İSMAİL BALABAN’A YENİLDİ

Nedim Gürel ikinci turda İsmail Balaban ile eşleşti. Gürel, kıran kırana geçen güreşi puanlamada kaybetti. Karamürselli Hüseyin Gümüşalan ve Kandıralı Faruk Akkoyun 3. turu gören iki güreşçimiz oldu. Faruk Akkoyun son 8’e kalmasını bildi ama Ali Gürbüz çok formdaydı ve Akkoyun’u mağlup etti. Hamza Köseoğlu’nu yenen Ali Gürbüz ile Mehmet Yeşil Yeşil’i deviren Orhan Okulu arasındaki finali Hüsnü Patron yönetti.

 AY BAYRAĞIMIZI GÖNDERDEN GÜRBÜZ İNDİRDİ

40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergilediler.Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu, Gürbüz’ün paçasına daldı, bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü eline geçirmesi sonrası Orhan Okulu’nun dengesini bozarak açık düşürdü. Puanı alan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu.658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Orhan Okulu’nun Cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde Ali Gürbüz’ün gönderden indirmesiyle sona erdi.

ŞAMPİYON

Ali Gürbüz

 

FİNAL

Ali Gürbüz – Orhan Okulu

 

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Orhan Okulu - Mehmet Yeşil Yeşil

Ali Gürbüz – Hamza Köseoğlu

 

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Orhan Okulu - Mustafa Batu

Ali Gürbüz - Faruk Akkoyun

İsmail Balaban - Hamza Köseoğlu

Ünal Karaman - Mehmet Yeşil Yeşil

 

 

  1. TARİHİ KIRKPINAR GÜREŞLERİ SONUÇLARI

 

MİNİK-1  

1- Mehmet Arda Tanır / Muğla

2- Caner Arslan / Tekirdağ

3- Selahattin Can / Balıkesir

3- Arda Kaan Karamıklı / Antalya

 

MİNİK-2

1- Güven Can Türkoğlu /Yalova

2- Necip Bülbül / Balıkesir

3- Velihan Ars / Antalya

3- Emirhan Giral / İstanbul

 

TEŞVİK-1

1- Ferhat Yiğit / Çorum

2- Osman Nuri Çıldan / Muğla

3- Sefa Yıldırım / Tokat

3- Mehmet Zafer Seçim Antalya

 

TEŞVİK-2

1- Yusuf Kırat / Amasya

2- Muhammet Güngörmüş / Balıkesir

3- Melih Türker / Balıkesir

3- Yusuf Can Akdaş / Balıkesir

 

TOZKOPARAN

1- Muhammet Biçen / Antalya

2- Mustafa Şahin / Rize

3- Ali Güleç / Antalya

3- Emre Boz / Antalya

 

AYAK

1- Ramazan Yıldız Çilenker / Antalya

2- Ozan Kıl / Muğla

3- Nevzat Kurugan / Samsun

3- Furkan Has / İstanbul

 

DESTE-1

1- Ömer Yasir Gökkaya / Antalya

2- Yıldıray Pala / İstanbul

3- Eren Kalkan / Antalya

3- Faruk Bafralı / Sinop

 

DESTE-2

1- Emre Ayyıldız / Edirne

2- Sefa Yılmaz / Zonguldak

3- Kemal Yılmazlar / Antalya

3- Erkan Taş / İstanbul

 

DESTE-3

1- Serdar Yıldırım / Sakarya

2- Efe Kölebaş / Ordu

3- Emirhan Topal / Ankara

3- Abdülhamit Ak / İstanbul

 

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK

1- Osman Kan /Antalya

2- Mustafa Kemal Kıyı / İstanbul

3- Orçun Kumaş / Bursa

3- Alihan Kocabıyık / Antalya

 

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK

1- Mert Altın /  Karamürsel

2- Alpaslan Güçlü / İzmit Belediye - Muğla

3- Yusuf Kaflı / Edirne

3- Yusuf Yıldırım / Antalya

 

BÜYÜK ORTA

1- Ali İhsan Batmaz / Antalya

2- Okan Yavaş / Bursa

3- Yaşar Şan / Antalya

3- Serhat Elvan / Ordu

 

BAŞALTI

1- Özkan Yılmaz / Ankara

2- Yalçın Üncül / Bursa

3- Menderes Saltık / Manisa

3- Yıldıray Akın / Kocaeli

 

BAŞ

1- Ali Gürbüz / Antalya

2- Orhan Okulu / Antalya

3- Hamza Köseoğlu /Erzurum

3- Mehmet Yeşil Yeşil / Antalya

 

EN İYİ PEŞREV

1- Gürsel Umut / Edirne

2- Talat Atahan Özcan / Edirne

3- Serkan Makas / Edirne

 

CUMHURİYET DÖNEMİ BAŞPEHLİVANLARI

1- Arnavut Benli Abdullah-(1924)

2- Geçkinlili Yusuf Pehlivan-(1925)

3- Edirne Çömlek köylü Kara Emin-(1926)

4- Manisalı Rıfat Güreşen-(1927)

5- Gostivarlı Mülâyim Pehlivan (Acar)-(1928)

6- Gostivarlı Mülayim Pehlivan-(1929)

7- Kara Ali Acar-(1930)

8- Edirneli Himmet Pehlivan-Çoban Mehmet (1931)

9- Kara Ali Acar –(1932)

10- Hüseyin Alkaya –(1933)

11- Gostivarlı Mülayim Pehlivan ile Hüseyin Alkaya-(1934)

12- Hüseyin Alkaya-(1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942)

13- Kozpınarlı İbrahim-(1943)

14- Süleyman Ertaş-(1944)

15- Babaeskili İbrahim Erdi-(1945)

16- Sındırgılı Şerif Ünal-(1946)

17- İsmail Çolak - Süleyman Ertaş-(1947)

18- Babaeskili Mustafa Yenici-(1948)

19- Sındırgılı Şerif Ünal-(1949)

20- Süleyman Ertaş-(1950)

21- İrfan Atan-(1951)

22- Tarzan Mehmet-(1952)

23- İrfan Atan-(1953)

24- İbrahim Karabacak-(1954)

25- İrfan Atan-(1955)

26- İbrahim Karabacak-(1956)

27- Hasan Acar-(1957)

28- Adil Atan-(1958)

29- İbrahim Karabacak-(1959-1960)

30- Mehmet Ali Yağcı-(1961)

31- Mehmet Ali Yağcı ile Ali Çelik (1962)

32- Sezai Kanmaz-(1963)

33- Mehmet Ali Yağcı-(1964)

34- Ali Çelik-(1965)

35- Ordulu Mustafa Bük-(1966-1967-1968) Altın Kemer

36- Babaeskili Nazmi Uzun-(1969)

37- Ali Çelik ile Aydın Demir-(1970)

38- Hasan Şahin-(1971)

39- Mustafa Yıldız-(1972)

40- Davut Yılmaz-(1973)

41- Ali Çelik-(1974)

42- Güreşler Belediye tarafından iptal edilmiştir.(1975)

43- Aydın Demir-(1976-1977-1978)-Altın Kemer

44- Sabri Acar-(1979)

45- Mehmet Güçlü-(1980)

46- Mustafa Yıldız-(1981)

47- Hüseyin Çokal-(1982-1983-1984)-Altın Kemer

48- Sabri Acar-(1985)

49- İbrahim Gümüş-(1986)

50- Recep Kılıç-(1987)

51- Recep Gürbüz-(1988)

52- Saffet Kayalı-(1989)

53- Ahmet Taşçı-(1990-1991-1992-1993) Altın Kemer

54- Cengiz Elbeye –(1994)

55- Ahmet Taşçı-(1995-1996-1997)-Altın Kemer

56- Cengiz Elbeye-(1998)

57- Ahmet Taşçı-(1999)

58- Vedat Ergin-(2000-2001)

59- Hasan Tuna-(2002)

60- Kenan Şimşek-(2003)

61- Recep Kara-(2004)

62- Şaban Yılmaz-(2005)

63- Osman Aynur-(2006)

64- Recep Kara-(2007-2008)

65- Mehmet Yeşilyeşil-(2009-2010)

66- Ali Gürbüz-(2011-2012)

67- İsmail Balaban-(2013)

68- Fatih Atlı- (2014)

69- Orhan Okulu- (2015)

70- Recep Kara- (2016)

71- İsmail Balaban (2017)

72- Orhan Okulu- (2018)

73- Ali Gürbüz – (2019)

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