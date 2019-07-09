Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda başpehlivanlık güreşleri öncesi Ak Parti ve CHP adeta gövde gösterisi yaptı. Gece saatlerinde Edirne’ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluşehirde coşku ile karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu ile protokolde yer alan İmamoğlu’na gösterilen sevgi gösterisi dikkat çekici türdendi. İmamoğlu kendisine gösterilen sevgi ile aynı şekilde karşılık verdi.
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Kırkpınar’da da Ekrem İmamoğlu!
Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda başpehlivanlık güreşleri öncesi Ak Parti ve CHP adeta gövde gösterisi yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz