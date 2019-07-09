Kırkpınar’da da Ekrem İmamoğlu!

Tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda başpehlivanlık güreşleri öncesi Ak Parti ve CHP adeta gövde gösterisi yaptı. Gece saatlerinde Edirne’ye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluşehirde coşku ile karşılandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaoğlu ile protokolde yer alan İmamoğlu’na gösterilen sevgi gösterisi dikkat çekici türdendi. İmamoğlu kendisine gösterilen sevgi ile aynı şekilde karşılık verdi.