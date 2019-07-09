Büyüklerde şampiyon Carverspor, küçüklerde Gölcük Karadeniz!

Gölcük Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliğiyle Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen Kum Futbol Turnuvası sona erdi. Değirmendere’de hafta sonu futbol şöleni yaşanmasını sağlayan turnuvada büyüklerde Carverspor, küçüklerde de Gölcük Karadenizspor şampiyon oldu.

TOPLAM 44 TAKIM

3 gün süren turnuvada büyüklerde 32, küçüklerde ise 12 takım mücadele etti. Yapılan Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül törenini Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli ve seyirci takip etti.

ÇEKİLİŞ HEYECANI YAŞANDI

Büyüklerde şampiyonluk maçı öncesinde yapılan zumba dans gösterisi izleyiciler tarafından alkış aldı. Turnuvaya katılan konuk sporcular arasında yapılan hediye çekilişi ise büyük heyecana sahne oldu ve Başkan Ali Yıldırım Sezer tarafından yapılan çekiliş sonrasında yine hediyeleri Başkan Sezer tarafından verildi.

BAŞKAN SEZER ŞAMPİYON OLAN TAKIMLARI KUTLADI

Başkan Ali Yıldırım Sezer ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bu yıl turnuvamızı Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle yaptık. Gerçekten güzel mücadeleler yapıldı ve Carverspor büyüklerde, Gölcük Karadenizspor’da küçüklerde şampiyon oldu, Volkan ve Murat kardeşim başta olmak üzere tüm sporcu kardeşlerimizi kutluyorum. Şahsınızda katılan tüm sporcularımıza teşekkürlerimi iletiyorum, gelecek yıl buluşmak üzere diyorum” dedi.