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İşte vefa, işte adamlık bu!

Bundan tam 16 yıl önce, Üçyoldoğuspor 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e çıkmış ve önemli bir başarıya imza atmıştı.
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Bundan tam 16 yıl önce, Üçyoldoğuspor 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e çıkmış ve önemli bir başarıya imza atmıştı. 2003-2004 sezonunda şampiyonluk yaşayan futbolcular çok güzel ve anlamlı bir davranışa imza attı ve Cephanelik Stadı’nda bir araya gelerek maç yaptı. Tabii ki bu maç Üçyoldoğuspor’un o dönemdeki teknik direktörü, kentin yaşayan efsanelerinden Agim Deşat için organize edildi.

 İŞTE O UNUTULMAZ KADRO

Aytaç Çiçek, Güven Koç, Atilla Türkal, Emre Sürek, Erdoğan Uğur, Doğancan Civan, Erhan İşcan, Alkame Altınışık, Soner Güler, Fatih Uğur, Serdar Özdil, Uğur Ağırkaya, Samet Civan, Uğur Akçakaya ve Kader, yani 2003-2004 sezonunun şampiyon kadrosu ile gençler arasındaki maç kulüp tarihindeki yerini aldı.

 AYTAÇ ÇİÇEK: AGİM HOCAMIZI ÇOK SEVİYORUZ

Genç teknik adamlardan ve Üçyoldoğuspor’un eski futbolcularından Aytaç Çiçek, “Genç sporcu arkadaşlarımızla birlikte 16 yıl önceki şampiyon kadromuz maç yaptı. O günkü kadrodaki futbolculardan bugün antrenör, kitap yazarı, öğretmen, iş insanı ve birçok farklı mesleğe sahip olan arkadaşımız çıktı. Agim hocamızın üzerimizde emeği çoktur. Kulübün son şampiyon kadrosu olarak Agim hocamıza jest yapmak istedik. O’nu çok seviyoruz. İyi ki var” diye konuştu. Erdem ÖVÜÇ

 

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