Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:00 TSİ- Spor G: Bugün 14:43 TSİ

İç transfer sorunsalı?

Kocaelispor’da sözleşmesi sona eren 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile sözleşmesi sona eren Hamza Mutlu, Murat Başak, Kadir Öge, Sinan Pektemek, Can Emre Yücel ile ilgili temas henüz resmi olarak kurulmuş değil. Ali Keten ise daha önce yaptığı açıklama ile Kocaelispor’a veda ettiğini belirtmişti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelispor’da sözleşmesi sona eren 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile sözleşmesi sona eren Hamza Mutlu, Murat Başak, Kadir Öge, Sinan Pektemek, Can Emre Yücel ile ilgili temas henüz resmi olarak kurulmuş değil. Ali Keten ise daha önce yaptığı açıklama ile Kocaelispor’a veda ettiğini belirtmişti.

 ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK

Kocaeli yönetiminden tüm futbolcuların cep telefonlarına mesaj atıldı ve Kartepe kampı için toplanılacak yer ve saat hakkında bilgi geçildi. Henüz resmi bir anlaşma yapılmayan futbolcularla kamp öncesi görüşülecek ve ardından kamp resmen başlayacak. Sözleşmesi biten futbolcular ile anlaşma zemini aranacak.

 KADİR ÖGE İLE CUMARTESİ GÖRÜŞÜLECEK

Kimi futbolcular resmi sözleşmeye imza atmadan kampa katılmanın doğru olmadığını savunurken, yönetimden bu konuda anlayış ve adım bekliyor. Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer’in birebir yöneteceği görüşmelerde sadece Cunda’da balayında olan Kadir Öge ile Cumartesi görüşme yapılacak, diğer isimlerle de Cuma günü oturulacak. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 17:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Büyüka: Altyapı maltyapı yok, bizi kandırıyorlar mask
Büyüka: Altyapı maltyapı yok, bizi kandırıyorlar
Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi! mask
Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi!
Hoş geldin Kral! mask
Hoş geldin Kral!
Kocaeli’nin en iyisi Faruk! mask
Kocaeli’nin en iyisi Faruk!
Nazmi Kahveciler altını İzmit’e armağan etti! mask
Nazmi Kahveciler altını İzmit’e armağan etti!
Üzülmez: Benim de Serhan kardeşimin de işi bitmedi mask
Üzülmez: Benim de Serhan kardeşimin de işi bitmedi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu

GALERİ

Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL