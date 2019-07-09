İç transfer sorunsalı?

Kocaelispor’da sözleşmesi sona eren 31 Mayıs 2019 tarihi itibari ile sözleşmesi sona eren Hamza Mutlu, Murat Başak, Kadir Öge, Sinan Pektemek, Can Emre Yücel ile ilgili temas henüz resmi olarak kurulmuş değil. Ali Keten ise daha önce yaptığı açıklama ile Kocaelispor’a veda ettiğini belirtmişti.

ANLAŞMA ZEMİNİ ARANACAK

Kocaeli yönetiminden tüm futbolcuların cep telefonlarına mesaj atıldı ve Kartepe kampı için toplanılacak yer ve saat hakkında bilgi geçildi. Henüz resmi bir anlaşma yapılmayan futbolcularla kamp öncesi görüşülecek ve ardından kamp resmen başlayacak. Sözleşmesi biten futbolcular ile anlaşma zemini aranacak.

KADİR ÖGE İLE CUMARTESİ GÖRÜŞÜLECEK

Kimi futbolcular resmi sözleşmeye imza atmadan kampa katılmanın doğru olmadığını savunurken, yönetimden bu konuda anlayış ve adım bekliyor. Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer’in birebir yöneteceği görüşmelerde sadece Cunda’da balayında olan Kadir Öge ile Cumartesi görüşme yapılacak, diğer isimlerle de Cuma günü oturulacak. Erdem ÖVÜÇ