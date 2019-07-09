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Şampiyon Mert Altın krallar gibi karşılandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Küçük Orta Büyük Boy’da şampiyon olarak Karamürsel’in gururu olan Mert Altın, ilçesinde krallar gibi karşılandı.

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, Küçük Orta Büyük Boy’da şampiyon olarak Karamürsel’in gururu olan Mert Altın, ilçesinde krallar gibi karşılandı. Ustası Ekrem Yavuz’un pehlivanı olan Mert Altın tüm rakiplerini yenip Büyük Orta Boya yükseldi. 20 yaşındaki güreşçi Karamürsel 4 Temmuz Sarıkum Mahallesi’ndeki evinin önünde karşılama töreni düzenlendi.

 BAŞKAN YILDIRIM TEBRİK ETTİ

Törene, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel Belediyesi Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, Ak Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, eski Yağlı güreşçi altın kemer sahibi Ahmet Taşçı, ailesi ve çok sayıda Karamürselli vatandaş katıldı. Başkan Yıldırım ‘Şampiyonumuz Karamürsel’in gururu oldu. Bundan sonra kendisinden başpehlivanlığa kadar çıkıp şampiyonluklar getirmesini istiyoruz. Sporcumuzu ve antrenörü Ekrem Yavuz’u tebrik ediyorum” dedi. Şampiyon olan Mert Altın’ı,  esnaflar ve ailesi altınla ödüllendirdi. Kasap olan babası Ayhan Altın 1 ton ağırlığında iki büyük baş hayvan kesti, halka dağıttı. Törende konuklar dua ederken, konuklara etli pilav ikramında bulunuldu.

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