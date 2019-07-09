Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:49 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:50 TSİ

Mutfakta yakılan piknik tüpü anne ve kızını hastanelik etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yemek yapmak için mutfakta yakılan piknik tüpünün, perdeleri tutuşturması sonucunda çıkan yangında anne ve kızı hastanelik oldu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay,  Gölcük i Çiftlik Mahallesi 4177 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bulunan evde yaşayan İ.Y. isimli kadın ile kızı Y.Y., yemek yapmak için mutfakta yemek tüpünü yaktı. Pencereden giren rüzgarın etkisi ile alevler mutfak perdelerine sıçradı. Durumu gören anne ve kızı, yangına battaniye ile müdahale etmek istedi. Alevlerin battaniyeyi de tutuşturduğunu fark eden anne ve kızı durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızı hastaneye kaldırıldı

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler, kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen İ.Y. ve Y.Y. ise ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 14:49 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kartepe'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı mask
Kartepe'de kaza: 1 ölü, 4 yaralı
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Erol Güney yaşam savaşını kaybetti mask
Erol Güney yaşam savaşını kaybetti
Arkadaşlarıyla otururken pompalı tüfekle vuruldu mask
Arkadaşlarıyla otururken pompalı tüfekle vuruldu
Karaca ardından mektup bıraktı: "Çocuklarıma iyi bak" mask
Karaca ardından mektup bıraktı: "Çocuklarıma iyi bak"
Kurşunlardan son anda kurtuldu mask
Kurşunlardan son anda kurtuldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık mask
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar mask
İşte Bünyamin Karaca'nın intiharı ile ilgili detaylar
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu

GALERİ

Los Angeles tebeşirle boyandı mask
Los Angeles tebeşirle boyandı
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL