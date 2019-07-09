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Harun Özay hayatını kaybetti

43 gün önce Dilovası'nda, kullandığı otobüsün freninin boşalması nedeniyle bir evin duvarına çarpan ve ağır yaralanan Harun Özay, 43 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti