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Harun Özay hayatını kaybetti

43 gün önce Dilovası'nda, kullandığı otobüsün freninin boşalması nedeniyle bir evin duvarına çarpan ve ağır yaralanan Harun Özay, 43 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti

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Yolcu almak için sefere çıkan Harun Özay(54) yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta, freninin boşalması sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada, otobüs şoförü 6 çocuk babası Harun Özay, yaralandı. Özay, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Harun Özay, dün 43 günlük yaşam mücadelesi son buldu. Harun Özay, bugün Dilovası'nda toprağa verilecek.

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