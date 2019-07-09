Yolcu almak için sefere çıkan Harun Özay(54) yönetimindeki 41 R 3675 plakalı halk otobüsü Körfez Yukarı Hereke Mahallesi Molla Osman Sokak'ta, freninin boşalması sonucu yol kenarındaki binaya çarptı. Kazada, otobüs şoförü 6 çocuk babası Harun Özay, yaralandı. Özay, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Harun Özay, dün 43 günlük yaşam mücadelesi son buldu. Harun Özay, bugün Dilovası'nda toprağa verilecek.
Bugün 15:04 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:17 TSİ
Harun Özay hayatını kaybetti
43 gün önce Dilovası'nda, kullandığı otobüsün freninin boşalması nedeniyle bir evin duvarına çarpan ve ağır yaralanan Harun Özay, 43 günden bu yana verdiği yaşam savaşını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz