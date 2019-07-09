Ali Yıldırım Sezer, Ürdün’e gitti

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer önceki gün Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı - Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Kongresi için Ürdün’e gitti. Bu toplantıya ülkemizde 18’i belediye başkanı, toplam 23 kişi davet edildi. 08-11 Temmuz tarihleri arasında Amman’da yapılacak olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı - Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı Kongresine ilimizden katılan tek belediye başkanı olan Sezer, Cuma günü yurda dönecek.